Против спикера Рады Парубия заведут новое уголовное дело

2 августа 2019     13
Против спикера Рады Парубия заведут новое уголовное дело

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное производство в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как пишет издание «Украинские новости» 2 августа, председателя парламента подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

В суд поступила жалоба от неназванного гражданина на бездействие следователя ГРБ по этому делу.

В документе заявитель отметил, что обратился в ведомство еще 5 июля, однако уголовное производство до сих пор не было открыто. По мнению жителя страны, Парубий совершил уголовное преступление по ч. 4 ст. 157 УК Украины.

Жалоба была рассмотрена судом еще 22 июля. Тогда же ГБР обязал открыть дело. Известно об этом стало только сейчас.

Ранее у Парубия возникли размолвки с президентом Украины Владимиром Зеленским — глава государства дважды просил спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал от Парубия отказ. В результате президент обвинил председателя рады в преступном бездействии и самоустранении от работ на благо страны, а Парубий попросил подать просьбу о созыве в правильной форме.

По данным украинских СМИ, против Парубия уже открыто одно уголовное дело — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ранее начало производство о нецелевом использовании бюджетных средств.

Кроме того, 11 июля сообщалось, что ГБР подозревает Парубия в госизмене, пишет «Газета.ру». Поводом стал тот факт, что спикер Рады в течение трех лет не подписывал принятый парламентом закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе «правильные» коммунисты подали в суд на «неправильных»
В Севастополе «правильные» коммунисты подали в суд на «неправильных»

Севастопольская организация КПРФ подала в суд на Избирком Севастополя. По мнению коммунистов, Избирком незаконно зарегистрировал партию Коммунисты России. Об этом …


На щите и под щитом (ФОТО)
На щите и под щитом (ФОТО)

  В преддверии выборов депутатов Заксобрания с плакатов, билбордов, ситилайтов на севастопольцев смотрят потенциальные парламентарии. В почтовых ящиках появляются листовки …


Впервые в Севастополе проходят соревнования по групповой воздушной акробатике
Впервые в Севастополе проходят соревнования по групповой воздушной акробатике

В Севастополе проходит чемпионат города по парашютному спорту. В нем участвует около 30 человек из разных регионов страны. Спортсмены не …


Вести Севастополь 2.08.2019
Вести Севастополь 2.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Как сейчас живет семья Терентьевых, которая потеряла все имущество на пожаре? И почему городские власти ограничены …


В российском городе начнут производить сжиженный природный газ
В российском городе начнут производить сжиженный природный газ

В Магнитогорске Челябинской области появится завод по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщает «ФедералПресс». По информации издания, в регионе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты