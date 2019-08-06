«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

6 августа 2019     6
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени. Все предстартовые операции и запуск носителя прошли в штатном режиме, добавили в ведомстве.

В марте 2018 года в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявили, что в 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков «Протон-М», после чего на космодроме останется только одна реально действующая пусковая установка №39 площадки 200 (для коммерческих пусков тяжелого носителя).

Полностью прекратить эксплуатацию «Протон-М» на космодроме Байконур планируется в 2025 году. Москва такое решение объясняет позицией Нур-Cултан, который недоволен тем, что в топливе ракетных двигателей используется токсичный гептил. В качестве тяжелого носителя «Протон-М» должна сменить «Ангара-А5», запускаемая с Плесецка и, в перспективе, с Восточного.

Источник: Лента.Ру

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