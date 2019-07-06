Прыгучий кот Джордж стал звездой соцсетей

Кот Джордж из Австралии, умеющий перепрыгивать через высокое заграждение, стал звездой соцсетей. Ролик, на котором животное преодолевает препятствие, опубликовали в Instagram его хозяева.

На видео кот, не разбегаясь, перескакивает через загородку, которая в несколько раз выше его роста. В комментариях пользователи восхитились координацией его движений, и многие захотели научить своих питомцев делать так же.

По информации в профиле, Джордж — кот гималайской породы. Ему один год, он живет в Мельбурне. Помимо аккаунта в Instagram, за несколько дней набравшего около 1000 подписчиков, у него есть свой YouTube-канал.

Источник: Газета Известия