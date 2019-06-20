«Прямая линия с Владимиром Путиным». Видеотрансляция

Началась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы сограждан.

«Известия» ведут видеотрансляцию программы. Отмечается, что количество вопросов, заданных жителями страны президенту, составило 1,5 млн.

Среди главных тем обращений — получение льготных лекарств, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию. Также россиян интересовала газификация поселков, строительство метро в отдаленных районах и работа программы переселения соотечественников.

Накануне, 19 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что интерес россиян к «прямой линии» по-прежнему остается огромным. За день до этого он отметил, что у мероприятия нет ограничений по времени, оно будет продолжаться столько, сколько необходимо.

Предыдущая «прямая линия», состоявшаяся 7 июня, продлилась 4 часа 20 минут. Президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, например, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с главами упомянутых регионов.

Источник: Газета Известия