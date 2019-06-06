ПСЖ намерен пригласить вратаря «Реала» вместо Буффона

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен пригласить голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса на замену Джанлуиджи Буффону, контракт с которым не был продлен.

Как сообщает Marca, костариканец может переехать в Париж уже в летнее трансферное окно, так как потерял место в основном составе «сливочных».

32-летний Навас провел лишь десять матчей в минувшем чемпионате Испании. СМИ ранее сообщали, что главный тренер «Реала» не заинтересован в его услугах.

5 июня ПСЖ объявил об уходе Буффона, который выступал за парижан с лета прошлого года. При этом 41-летний итальянец не планирует завершать карьеру, передает «Газета.ру».

Источник: Газета Известия