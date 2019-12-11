Психолог рассказал о пользе примирительных писем заключенных

11 декабря 2019     22
Психолог рассказал о пользе примирительных писем заключенных

Психолог, гештальт-терапевт Артем Жилин считает, что написание примирительных писем заключенными пострадавшей стороне может быть полезно им обоим. Об этом он сказал «Известиям» в среду, 11 декабря.

Ранее в пресс бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что писать письма заключенных будут мотивировать на тренингах, которые пройдут в российских колониях в следующем году. Письменные извинения будут учитывать в характеристиках, что может повысить шансы на досрочное освобождение.

«Это некоторый путь исцеления души. Если мы говорим об убийстве, — не только путь исцеления души родственников убитого, но исцеления и трансформации души самого преступника», — сказал Жилин.

Однако массовыми случаями примирение сделать невозможно, уверен психолог. Потерпевшая сторона может и не захотеть мириться, на что имеет полное право, отметил специалист.

Для того, чтобы помирить обе стороны, понадобится посредник — медиатор, добавил психолог. Это должен быть подготовленный специалист, независимый от пенитенциарной системы, сказал Жилин. При это он признал, что примирительные письма могут быть неискренними.

«Ради того, чтобы по УДО (условно-досрочное освобождение — Ред.) выйти, кто-то симулировать может. Именно поэтому должны быть подготовленные специалисты и проработанная организованная система, а не просто так отправлять письма», — заключил эксперт.

Ранее, 22 октября, во ФСИН сообщили, что число находящихся под стражей в СИЗО впервые в истории России не превысило 100 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября 2019 года в СИЗО находился 98 301 человек, в тот же период в 2018-м содержался 100 581 человек.

Источник: Газета Известия

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