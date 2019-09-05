Пугливый осьминог спрятался во рту ныряльщика

Ныряльщик снял на видео крохотного осьминога, который забрался к нему в рот. Об этом пишет издание Daily Mail.

Это произошло, когда Шейн Браун (Shane Brown) нырял возле острова Оаху на Гавайях. Неожиданно рядом с ним появился маленький головоногий моллюск. Он ощупал лицо мужчины, а затем юркнул в раскрытый рот. «Возможно, он разнервничался из-за чего-то рядом, — предполагает Браун. — Как только он оказался внутри, я начал снимать».

Осьминог провел во рту несколько секунд, а потом выплыл наружу. «Я боялся, что он присосется слишком сильно и поранит чувствительную кожу во рту, но он был очень аккуратен, — рассказывает Браун. — Осьминог был у меня во рту всего несколько секунд. Надо понимать, до него дошло, что если я хищник, то сидеть там небезопасно».

В феврале сообщалось, что в Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Дайверу и его другу потребовалось почти три минуты, чтобы освободить осьминога и выпустить в море.

Источник: Лента.Ру