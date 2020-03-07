Путин внес в Госдуму проект закона о наказании за порчу мемориалов

7 марта 2020     16
Путин внес в Госдуму проект закона о наказании за порчу мемориалов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, устанавливающего уголовную ответственность за повреждение памятников, стел и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы страны. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 7 марта, со ссылкой на соответствующий документ.

Проект предлагает включить в Уголовный кодекс новую статью 243.4, дополняющую статью 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

1 марта Путин в ходе выступления на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, заявил, что подвиг воинов Великой Отечественной войны, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт.

«Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом», — сказал тогда он.

Источник: Газета Известия

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