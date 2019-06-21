Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из РФ в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Материал дополняется
Источник: Газета Известия
Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из РФ в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Материал дополняется
Источник: Газета Известия
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