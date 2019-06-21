Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из РФ в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Один человек погиб на пожаре в Севастополе В Севастополе загорелся одноэтажный частный дом по улице Гражданская, 12/2, сообщили “Вести – Севастополь” в пресс-службе управления МЧС по городу. …



Севастополец угрожал убить соседку из-за громкой музыки В Севастополе суд вынес приговор местному жителю, который угрожал убить соседку из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба прокуратуры города в пятницу. …



Кафу стал послом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Легендарный бразильский футболист Кафу стал официальным послом чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Как сообщает ТАСС со ссылкой …



Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС. …

