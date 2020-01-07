Путин встретился с Асадом в Дамаске

7 января 2020     12
Путин встретился с Асадом в Дамаске

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаск. Он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом в командном пункте группировки российских войск, о чем рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 7 января.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — цитирует Пескова ТАСС.

Отмечается, что Путин и Асад прослушали доклады о положении дел в различных частях Сирии. Помимо этого глава САР выразил признательность России за поддержку в борьбе с терроризмом и в восстановлении мира в Сирии.

В свою очередь, Путин отметил, что на улицах сирийской столицы уже можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Ранее, 3 января, российские военные помогли восстановить электростанцию Мабрука на севере Сирии после почти семилетнего простоя из-за гражданской войны.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Россия по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах САР продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия

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