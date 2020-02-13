Путин встретился с врио губернатора Калужской области Шапшой

13 февраля 2020     7
Путин встретился с врио губернатора Калужской области Шапшой

Президент России Владимир Путин встретился с назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой. Об этом говорится 13 февраля на сайте Кремля.

Ранее в четверг глава государства принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, подавшего заявление по собственному желанию. Шапша назначен врио главы региона «до вступления в должность лица, избранного губернатором Калужской области».

Экс-губернатор Калужской области Артамонов отметил в беседе с журналистами, что лично рекомендовал себе на смену мэра Обнинска Владислава Шапшу. «Достаточно опытный уже человек, хотя, как говорится еще молодой, все впереди. Он способный, очень хорошо обучается и я рекомендовал его с легким сердцем», — цитирует Артамнова ТАСС.

Владислав Шапша родился в 1972 году в городе Обнинске Калужской области, с 2006 года работал в администрации своего родного города, с 2006 года был его мэром. Он проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Артамонов руководил регионом почти 20 лет, с ноября 2000 года.

Источник: Газета Известия

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