Путин встретится с президентом УЕФА 27 ноября

Президент России Владимир Путин встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином 27 ноября в Санкт-Петербурге. Также российский лидер запланировал встречу с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва – Санкт-Петербург», посетит завод «Адмиралтейские верфи», клуб дзюдо «Турбостроитель» по случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин. Российский лидер также примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует проводить совещание в Кремле с руководителями спортивных федераций из-за ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Источник: Газета Известия