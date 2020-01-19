Путин встретится с Эрдоганом в Берлине перед конференцией по Ливии

19 января 2020     17
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине перед конференцией по Ливии

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед конференцией по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Такая встреча планируется», — сообщили агентству.

В берлинской конференции 19 января примут участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Италии, Египта, Алжира, ООН, ЕС и Африканского союза. Председатель ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар также были приглашены в Берлин.

13 января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на то, что прошедшие в тот же день в Москве переговоры по Ливии помогут в организации международной конференции по этому вопросу в Берлине.

Ранее, в понедельник, Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве.

Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ и в ночь на вторник покинул Москву. Позже он заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

В этот же день турецкие СМИ сообщили о подготовке армии Хафтара к очередному наступлению на столицу Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.

Источник: Газета Известия

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