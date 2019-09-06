Путин захотел вмешаться в строительство Восточного

6 сентября 2019     11
Путин захотел вмешаться в строительство Восточного

Президент России Владимир Путин заявил о наличии большого количества вопросов к строительству космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

«Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — сказал Путин на встрече в рамках ВЭФ. После этого он планирует посетить космодром для проведения совещания. Также президент намерен оценить строительство новых объектов космодрома: стартового комплекса ракет тяжелого класса «Ангара» и города Циолковский.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал о необходимости привлечения к строительству космодрома компаний Минобороны и раскритиковал темпы работ на Восточном. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на это, что «одни строят, другие — критикуют».

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть запланированных объектов.

Источник: Лента.Ру

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