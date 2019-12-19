Путин заявил невозможности игнорировать сотрудничество Японии и США в контексте Курил

19 декабря 2019     12
Путин заявил невозможности игнорировать сотрудничество Японии и США в контексте Курил

Россия не может не учитывать военное сотрудничество Японии и США в контексте вопроса принадлежности Курильских островов. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности — это же из ваших (японских — прим. ред.) источников все прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это всё не учитывать, в том числе в контексте островов (Курильских — прим. ред.)? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?» — ответил российский лидер на вопрос представителя японского агентства Kyodo.

Также журналист задал вопрос о ядерной войне в случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), на что Путин ответил: «Типун вам на язык».

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

Источник: Газета Известия

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