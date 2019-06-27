Путин заявил об отсутствии олигархов в России

Президент России Владимир Путин в интервью газете Fainancial Times, опубликованном 27 июня, заявил, что в России нет олигархов.

По его словам в стране существуют крупные компании, однако практически ни одна из них не использует преференций от близости к власти.

В апреле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет олигархов. Таким образом он прокомментировал сообщения об интересе правоохранительных органов США к представителям бизнеса РФ.

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Источник: Газета Известия