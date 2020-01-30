Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России

Президент России Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с представителями общественных организаций Подмосковья в Красногорске.

Один из участников мероприятия во время презентации своих коллег отметил, что Россия — большая страна и в ней много жителей. Президент не согласился с ним и заявил, что количество жителей нужно увеличивать. Как пишет «Федеральное агентство новостей», докладчик согласился с Путиным.

18 декабря министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что показатели рождаемости в РФ выше, чем в большинстве развитых европейских стран.

Отмечается, что с 1990 года в 16 регионах ЦФО без учета Москвы и Московской области численность населения сократилась на рекордные 3,3 млн человек.

13 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тыс. человек.

По итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек.

Источник: Газета Известия