Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Из-за того, что «Нафтогаз» новыми исками обостряет переговоры с «Газпромом», риск прекращения транзита российского газа через Украину остается. Об этом 14 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде <…>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — цитирует президента ТАСС.

При этом Путин указал, что Москва готова к заключению соглашений, в том числе по европейскому законодательству, если Украина, конечно, успеет его имплементировать.

Текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. При этом новое соглашение до сих пор не подписано.

В настоящее время Россия и Украина при участии Еврокомиссии проводят консультации о продлении или заключении нового договора, однако результатов пока нет.

При этом 2 ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, а сентябре сообщил о планах потребовать от РФ $11 млрд в случае прекращения транзита.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также к обнулению претензий к «Газпрому».

1 ноября Нацбанк Украины подсчитал убытки от возможного сокращения транзита.

Источник: Газета Известия