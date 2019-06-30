Путин и Лукашенко неформально встретились в беседке президента Узбекистана

30 июня 2019     8
Путин и Лукашенко неформально встретились в беседке президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции «Заславь». Местом проведения встречи была выбрана беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

По информации «Интерфакс», позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.

После встречи лидеры трех стран планируют посетить церемонию закрытия Европейских игр, которые проводятся в Минске.

Европейские игры — международные спортивные соревнования среди спортсменов континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Соревнования в Минске продлятся с 21 до 30 июня.

Источник: Лента.Ру

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