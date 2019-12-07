Путин и Лукашенко продолжили общение за обедом после переговоров

7 декабря 2019     17
Путин и Лукашенко продолжили общение за обедом после переговоров

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили общение за обедом наедине после переговоров в составе делегаций двух стран, которые продлились два часа. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 7 декабря.

Встреча была организована в Сочи по случаю 20-летнего юбилея Союзного государства. На торжественном обеде российскую делегацию возглавлял премьер-министр страны Дмитрий Медведев, а белорусскую — премьер-министр Сергей Румас.

СМИ опубликовали в сети фотографии меню обеда. Участникам приготовили салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным поре, суп из зеленого горошка, щербет из мандарина, барабульку с артишоком и киноа, каре теленка с печеным луком пореем и клубничный торт. Из напитков делегатам предложили Шардоне и Мерло «Усадьба Дивноморское».

Ранее 7 декабря во время переговоров Александр Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции Белоруссии и России необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

Источник: Газета Известия

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