Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, так как Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что стороны не обсуждали конкретные кандидатуры. Ранее телеканал со ссылкой на американское диппредставительство в российской столице сообщал, что Джон Хантсман с женой готовятся вернуться в США.

В свою очередь супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Телефонный разговор состоялся вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Президенты обсудили вопросы торговли, кроме того, Трамп предложил помощь США в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Позднее американский лидер заявил, что его беседа с Путиным хоть и была короткой, но носила конструктивный характер.

Источник: Газета Известия