Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на активизацию террористических группировок в Сирии. Лидеры договорились принять срочные меры по линии министерств обороны для повышения эффективности координации действий в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера во вторник, 4 февраля.

Оба президента выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации сирийской провинции Идлиб. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов», — говорится в сообщении Кремля.

Путин напомнил собеседнику, что из-за атак боевиков погибло множество мирных жителей. Главы двух стран договорились принять меры по линии министерств обороны для координации действий и повышения эффективности взаимодействия в Сирии.

Ранее, 3 февраля, восемь человек погибли при обстреле турецких военнослужащих в Идлибе. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные попали под огонь сирийской правительственной армии, открытый по боевикам. Позже Турция заявила, что ликвидировала 76 военных сирийской арабской армии в ответ на обстрел своих солдат.

29 января, стало известно, что с 9 января 2020 года в Сирии от атак боевиков погиб 121 человек и еще 254 получили ранения. Еще 211 сирийских военных погибли и более 300 получили ранения.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия