Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага

29 июня 2019     14
Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G-20 в японской Осаке. Глава государства отметил, что одной из главных тем стало «дело Скрипалей».

Также он прокомментировал слова Мэй о том, что Россия должна «прекратить агрессию». По словам главы государства, у страны не было намерений совершать враждебные действия в отношении кого бы то ни было.

Несмотря на это, Путин считает встречу с Мэй шагом в позитивном ключе.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

В преддверии визита в Осаку в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит «и пяти копеек», отметив, что Скрипаль уже получил наказание на родине.

Источник: Газета Известия

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