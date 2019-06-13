Путин назвал полезным сотрудничество Москвы и Вашингтона в Афганистане

Сотрудничество Москвы и Вашингтона в Афганистане — полезное и энергичное, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу «Мир» российский лидер отдельно выделил из спектра проблем в азиатском регионе афганское направление. По его словам, в Москве внимательно следят за событиями в этой стране.

«Здесь, кстати говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединенные Штаты, которые несут там определенную нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане», — отметил глава государства. Вклад в эту работу вносит и Россия, подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что совместная работа РФ и США в Афганистане даст хорошие результаты.

В этом же интервью президент РФ отметил, что отношения Москвы и Вашингтона становятся все хуже и хуже. Однако он выразил надежду на возможность конструктивного диалога двух стран после саммита G20, который пройдет в конце июня в Японии.

Источник: Газета Известия