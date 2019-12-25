Путин не обсуждал ситуацию вокруг компании «Самфар» на встрече с бизнесменами

Ситуация вокруг компании «Самфар» не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с российскими предпринимателями. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 25 декабря.

На прямой вопрос о том, говорили ли участники заседания о «Самфаре», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно.

На этой встрече присутствовал основатель и совладелец «Самфара» Михаил Гуцериев. Он назвал неправдой публикации в интернете о его допросе.

18 декабря в Кремле заявляли, что им ничего неизвестно обысках в офисах группы компаний «Самфар» Михаила Гуцериева.

Ранее в тот же день сообщалось о следственной проверке, которая прошла в офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Она может быть связана с делом о контрабанде нефти на Украину. Речь идет о контрабанде около 100 тыс. т нефти и ущербе на 2 млрд рублей.

Сам Гуцериев в телефонном разговоре дважды опроверг сообщения об обысках и назвал их провокацией.

11 октября Forbes сообщал о том, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, достиг примерно 1 трлн рублей, или $15 млрд.

Источник: Газета Известия