Путин обсудил с Абэ ситуацию вокруг КНДР

29 июня 2019     2
Путин обсудил с Абэ ситуацию вокруг КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ особое внимание было уделено вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи в рамках саммита «Большой двадцатки» в субботу, 29 июня.

«Исходим их того, что ядерная и ракетная проблемы [Корейского] полуострова могут быть разрешены только мирными, политико-дипломатическими средствами», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что стороны пришли к выводу о «необходимости конструктивного заинтересованного диалога всех вовлеченных стран».

«Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии», — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что рассказал Абэ о своих переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном.

19 мая Абэ заявил, что хочет провести «откровенные переговоры» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое заявление он сделал после того, как 4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено неcколько пуcков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 км до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. А 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи Путин заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

Источник: Газета Известия

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