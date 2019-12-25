Путин отметил важность финансирования социальной сферы

Президент России Владимир Путин считает, что финансированию социальной сферы нужно уделять особое внимание, так как без нее невозможно рассчитывать на разработку инноваций. Об этом он заявил заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду, 25 декабря.

«По поводу важности таких направлений как социальная сфера: образование, здравоохранение, наука. Это очевидно. Мы все за то, чтобы уделить особое внимание этим направлениям, за этим будущее, потому что инновации невозможны в стране, где плохо со здравоохранением, либо образование не развивается должным образом. Какие там инновации? Безусловно, это одно из ключевых направлений», — приводит ТАСС слова Путина.

Кроме того, он не согласился с утверждением, что национальные проекты не дали дополнительных финансовых ресурсов в социальную сферу.

При этом Путин признал, что в других странах в это направление вкладываются больше. Однако это характерно для страны с развитой, а не развивающейся, как у России, экономикой.

Ранее на этом же заседании Путин потребовал практических результатов реализации нацпроектов. Помимо этого, он назвал главную задачу правительства. Она, по мнению российского лидера, заключается в том, чтобы работать над экономическим ростом и улучшать жизнь граждан.

19 декабря стало известно, что Россия выделит дополнительно на здравоохранение 550 млрд рублей. Об этом Путин заявил в ходе большой пресс-конференции.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об итогах в экономике и социальной сфере. Отмечается, что по итогам года ожидаются хорошие показатели по безработице. Расчет по методике Международной организации труда показывает, что с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году они опустятся до 4,6–4,7%.

Источник: Газета Известия