Путин отметил важность финансирования социальной сферы 

25 декабря 2019     19
Путин отметил важность финансирования социальной сферы 

Президент России Владимир Путин считает, что финансированию социальной сферы нужно уделять особое внимание, так как без нее невозможно рассчитывать на разработку инноваций. Об этом он заявил заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду, 25 декабря.

«По поводу важности таких направлений как социальная сфера: образование, здравоохранение, наука. Это очевидно. Мы все за то, чтобы уделить особое внимание этим направлениям, за этим будущее, потому что инновации невозможны в стране, где плохо со здравоохранением, либо образование не развивается должным образом. Какие там инновации? Безусловно, это одно из ключевых направлений», — приводит ТАСС слова Путина.

Кроме того, он не согласился с утверждением, что национальные проекты не дали дополнительных финансовых ресурсов в социальную сферу.

При этом Путин признал, что в других странах в это направление вкладываются больше. Однако это характерно для страны с развитой, а не развивающейся, как у России, экономикой.

Ранее на этом же заседании Путин потребовал практических результатов реализации нацпроектов. Помимо этого, он назвал главную задачу правительства. Она, по мнению российского лидера, заключается в том, чтобы работать над экономическим ростом и улучшать жизнь граждан.

19 декабря стало известно, что Россия выделит дополнительно на здравоохранение 550 млрд рублей. Об этом Путин заявил в ходе большой пресс-конференции.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об итогах в экономике и социальной сфере. Отмечается, что по итогам года ожидаются хорошие показатели по безработице. Расчет по методике Международной организации труда показывает, что с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году они опустятся до 4,6–4,7%.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольском ДКР прошла премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»
В севастопольском ДКР прошла премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»

25 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялось одно из главных событий уходящего года – премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Театра …


Кот Мостик лично встречал первый поезд в Крым (ВИДЕО)
Кот Мостик лично встречал первый поезд в Крым (ВИДЕО)

В ночь на 25 декабря первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту. Встретил его талисман переправы – …


Студент СевГУ победил в ежегодной олимпиаде Госкорпорации «Росатом»
Студент СевГУ победил в ежегодной олимпиаде Госкорпорации «Росатом»

Студент Севастопольского госуниверситета Кирилл Манжула, из Института ядерной энергии и промышленности, стал победителем в ежегодном турнире Госкорпорации «Росатом» среди молодых …


Севастопольские депутаты против запрета мини-гостиниц в жилых домах
Севастопольские депутаты против запрета мини-гостиниц в жилых домах

Эксперты полагают, что в следующем туристическом сезоне на Крымский полуостров на поездах приедут не менее трёх миллионов туристов. На этом …


Найден способ разогнать компьютеры до «скорости света»
Найден способ разогнать компьютеры до «скорости света»

Группа европейских ученых нашла способ переноса электронов в полупроводниковых схемах в масштабах фемтосекундного диапазона, воздействуя на частицы светом. В будущем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты