Путин отметил смелость Трампа в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп преодолел демаркационную линию в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба.

«Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя», — цитирует главу государства в четверг, 3 октября, «РИА Новости».

Встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном Путин назвал «историческим шагом».

Ранее в четверг президент России сравнил международные отношения с музыкой, которая должна звучать без фальши. Путин напомнил о дипломатическом термине XIX века — «концерт великих держав».

Источник: Газета Известия