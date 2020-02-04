Путин поделился рецептом долголетия и вечной молодости

Развитие творческого мышления и постоянные тренировки мозга продлевают жизнь человека и значительно повышают ее качество. Об этом президент России Владимир Путин сказал во вторник, 4 февраля, в ходе встречи с представителями общественности в Череповце.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится. И качество жизни улучшается. Это и молодость продолжает», — цитирует главу государства «Федеральное агентство новостей».

По его словам, генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи Путин привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий, сообщает телеканал «360».

Также Путин прокомментировал поправки к Конституции России, предложенные им. Он отметил, что за годы работы на посту главы государства он понял, что некоторые вещи функционируют не так, как должны. Конституционные поправки позволят исправить эти вещи, считает он.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью», — сказал президент.

Ранее, 15 января, Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение инициативы, направленные на изменения политической структуры государства.

В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Источник: Газета Известия