Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства. Текст документа опубликован на сайте правовой информации в субботу, 28 декабря.

Закон вступает в силу 1 марта 2020 года. В нем уточняется определение термина «взаимозаменяемые лекарственные препараты», понятийный аппарат закона сводится к единому виду. Также документ определяет механизм назначения цены по госзакупкам на незарегистрированные в России препараты по решению врачебной комиссии.

Помимо этого закон предусматривает право правительства России определять правила, согласно которым препараты могут быть названы взаимозаменяемыми.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что британская фармакологическая компания GSK осуществит срочную поставки антибиотика для лечения муковисцидоза после встреч с представителями Росздравнадзора и Минздрава. В ноябре появились сообщения о прекращении производства и поставок в Россию препаратов против муковисцидоза ряда зарубежных фармкомпаний. В Минздраве после этого заявили, что проведут проверку и рассмотрят варианты исправления ситуации.

В октябре в России начали бесплатно выдавать незарегистрированный в стране препарат «Клобазам» для больных детей. Первую партию препарата на более чем 500 детей привезли в Россию 26 октября.

Это лекарство, которое больше известно под торговым названием «Фризиум» или «Урбанил», было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать в нем потребность.

Источник: Газета Известия