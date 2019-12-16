Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на еще один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.

Отмечается, что закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Кроме того, устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Как пишет «РИА Новости», продление заморозки, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. При этом дополнительные поступления, как сообщает информагентство, будут «направлены на текущие выплаты страховых пенсий».

14 декабря Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий.

9 декабря в ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсий. Ее могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.

4 декабря в ПФР заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

Источник: Газета Известия