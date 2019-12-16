Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

16 декабря 2019     17
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на еще один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.

Отмечается, что закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Кроме того, устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Как пишет «РИА Новости», продление заморозки, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. При этом дополнительные поступления, как сообщает информагентство, будут «направлены на текущие выплаты страховых пенсий».

14 декабря Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий.

9 декабря в ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсий. Ее могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.

4 декабря в ПФР заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

18:50 Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт между коллегами Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой. РИА Новости «Если …


В России выросло промышленное производство
В России выросло промышленное производство

Рост промышленного производства в России с января по ноябрь 2019 года составил 2,4 процента по сравнению с тем же периодом …


В Крыму утверждена медаль в честь 75-летия Победы
В Крыму утверждена медаль в честь 75-летия Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма, …


Словацкий журнал опубликовал большое интервью с главой Крыма
Словацкий журнал опубликовал большое интервью с главой Крыма

Cловацкий журнал Extra Plus взял большое интервью у главы Крыма Сергея Аксёнова и опубликовал его фотографию на обложке своего декабрьского номера. Интервью …


В Крыму суд вынес приговор организатору заказного убийства
В Крыму суд вынес приговор организатору заказного убийства

Во время допроса обвиняемый рассказал о причинах и деталях совершённого преступления. В 2016 году 38-летний житель Евпатории занимался строительным бизнесом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты