Путин пожурил журналиста за «очень вольную» трактовку его слов

Президент России Владимир Путин сделал замечание журналисту NBC News Киру Симмонсу за то, что тот «очень вольно» интерпретировал его слова в интервью американской газете Financial Times.

Во время международного форума «Российская энергетическая неделя» во вторник, 2 октября, корреспондент сказал главе государства, что он в интервью изданию прогнозировал конец либеральной демократии. По мнению Симмонса, это «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса».

«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Путин обратил внимание, что подмена одного понятия другим случается очень часто, а потом происходит осуждение на фоне ложной информации.

«Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее», — подытожил президент России.

Также Симмонс поинтересовался у главы государства, планирует ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году. Путин в шутку ответил, что Россия «обязательно будет это делать».

Источник: Газета Известия