Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

6 июля 2019     23
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро с Днем независимости. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Российский лидер в поздравительном письме написал, что Москва продолжит работу по развитию дружеских и союзнических отношений «с братской Венесуэлой».

Путин также отметил высокий уровень сотрудничества в различных сферах между странами, передает «Федеральное агентство новостей».

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам — мира и благополучия», — пожелал Путин.

Венесуэла отмечает 208-ю годовщину провозглашения независимости от Испании.

4 июня Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.

В январе Гуайдо в ходе разгоревшихся в Венесуэле антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали власти США. Спустя неделю они ввели санкции против республики.

В ответ президент Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Россия, котороя поддержала действующего главу государства, в свою очередь, назвала «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

Источник: Газета Известия

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