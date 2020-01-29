Путин помиловал осужденную в России израильтянку Иссасхар

29 января 2020     9
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Иссасхар

Президент России Владимир Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссасхар, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля в среду, 29 января.

«Помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал, что «все будет хорошо». «Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи», — сказал глава государства. Он отметил, что ему известна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому делу, и оба эти фактора будут учитываться при принятии решения о помиловании израильтянки.

16 января Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию с Иссасхар. Подробности этого разговора не раскрывались. Однако в конце прошлого года Нетаньяху пообещал сделать всё, чтобы вернуть осужденную в России израильтянку на родину.

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании Иссасхар.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.

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Источник: Газета Известия

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