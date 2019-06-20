Путин пообещал повысить зарплаты пожарным

20 июня 2019     19
Путин пообещал повысить зарплаты пожарным

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве приняли решение выделить МЧС 4,3 млрд рублей, которые позволят поднять зарплаты рядовым сотрудникам. Об этом глава государства сказал пожарному из города Светлый Калининградской области Станиславу Таукачикасу, который обратился к нему в ходе «прямой линии».

По словам пожарного, зарплата в его части составляет 12–16 тыс. рублей, из-за чего «работать в пожарных частях некому».

«Да, действительно, в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая, потому что есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно как коллега говорил. Гражданский персонал так называемый — 13–16 тыс. рублей, — сказал президент в четверг, 20 июня.

Путин отметил, что это позволит поднять зарплату рядовым сотрудникам МЧС в среднем до 24 тыс. рублей.

Также в ходе «прямой линии» Путин заявил, что каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума должен проверяться соответствующими инстанциями. Он подчеркнул, что с начала года повышение зарплаты в стране коснулось 44 млн человек.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась 20 июня в 12:00. Программа проходит уже в 17-й раз. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Источник: Газета Известия

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