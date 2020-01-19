Путин поручил выплатить ветеранам войны по 75 тыс. рублей ко Дню Победы

18 января 2020     21
Путин поручил выплатить ветеранам войны по 75 тыс

Участникам Великой Отечественной войны выплатят по 75 тыс. рублей к 75-летию Победы. Об этом в субботу, 18 января заявил президент России Владимир Путин, выступая перед ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

Президент добавил, что единовременные выплаты труженикам тыла составят 50 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тыс. — труженикам тыла», — сказал он.

Глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Президент также выразил надежду, что при подготовке к юбилею Победы по всей стране пройдет целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

Ранее, 18 января, в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Источник: Газета Известия

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