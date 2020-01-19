Путин поручил выплатить ветеранам войны по 75 тыс. рублей ко Дню Победы

Участникам Великой Отечественной войны выплатят по 75 тыс. рублей к 75-летию Победы. Об этом в субботу, 18 января заявил президент России Владимир Путин, выступая перед ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

Президент добавил, что единовременные выплаты труженикам тыла составят 50 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тыс. — труженикам тыла», — сказал он.

Глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Президент также выразил надежду, что при подготовке к юбилею Победы по всей стране пройдет целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

Ранее, 18 января, в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Источник: Газета Известия