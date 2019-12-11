Путин поручил подготовить проект выплат ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Об этом пишет ТАСС 11 декабря.

«Мы к юбилейным датам, вообще, к праздникам помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны», — отметил президент в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Кроме этого, предложения по выплатам необходимо подготовить также и для других категорий граждан, которые имеют то или иное отношение к юбилейной дате.

Ранее в этот же день президент России заявил о том, что чиновники на местах должны знать о проблемах каждого ветерана Великой Отечественной войны, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке.

5 декабря Путин пригласил на московский парад Победы в мае 2020 года ветерана Великой Отечественной войны из Ейска, который обратился к нему с этой просьбой во время «прямой линии» с главой государства в июне 2019 года.

Российский организационный комитет «Победа» представляет собой совещательный и консультативный орган при президенте России, образованный для проведения единой государственной политики в вопросах политического воспитания граждан и в отношении ветеранов.

Источник: Газета Известия