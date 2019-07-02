Путин поручил проработать вопрос о статусе дагестанских ополченцев

2 июля 2019     20
Путин поручил проработать вопрос о статусе дагестанских ополченцев

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволят присвоить россиянам, участвовавших в контртеррористических операциях в Дагестане в 1999 году, статус ветеранов боевых действий. Об этом говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Речь идет о тех, кто входил в отряды самообороны в августе-сентябре 1999 года, уточняется в документе.

Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок поручения — до 1 октября.

Законопроект о статусе ополченцев внесли в Госдуму в конце июня. В пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация представит людям, содействовавшим выполнению задач в ходе контртеррористических операций, «правовой статус ветеранов боевых действий».

1 июля суд приговорил четверых участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба к различным тюремным срокам за нападение на военнослужащих в Дагестане, совершенное в августе 1999 года. Мужчины получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима.

В августе-сентябре 1999 года отряды боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан и пытались создать на территории республики независимое государство, живущее по законам ислама. За это время, по официальным данным, погибли 279 солдат и офицеров федеральных войск, еще 800 получили ранения.

Источник: Газета Известия

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