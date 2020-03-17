Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

17 марта 2020     33
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим. На повышение стоимости товаров глава государства указал на заседании коллегии ГП 17 марта.

«Очень важно продолжить работу (прокуратуры — Ред.) вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания. Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — цитирует Путина ТАСС.

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Источник: Газета Известия

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