Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

2 июля 2019     23
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

Президент России Владимир Путин потребовал от Минфина и Банка России до 1 августа текущего года принять меры по недопущению случаев необоснованных отказов в предоставлении льготных ипотечных кредитов.

Об этом сообщается на сайте Кремля, где во вторник, 2 июля, был опубликован перечень поручений главы государства по итогам «прямой линии». Ответственными за исполнение вышеуказанного задания назначены первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«<…> обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам», — говорится в перечне.

20 июня в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ банков перейти на льготную ипотеку для многодетных семей со ставкой 6% вызван неверными действиями правительства. Глава государства упрекнул Минфин в том, что ведомство не выделяло достаточно средств для компенсации кредитным организациям льготной ипотечной программы. Он также отметил, что данная ошибка уже исправлена.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Эксперты считают, что это значительно повысит востребованность льготной программы.

Источник: Газета Известия

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