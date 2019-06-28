Путин пошутил над британским журналистом

28 июня 2019     7
Путин пошутил над британским журналистом

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом битанского издания Financial Times Лайонелом Барбером, который брал у него интервью.

Российский лидер сыронизировал по поводу того, что беседа длится очень долго. «Я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет», — сказал президент.

Барбер ответил, что данное интервью является историей, и он очень долго этого ждал.

Путин дал большое интервью газете FT в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Японии. Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл в Осаку, где его встретили российский посол в Японии, парламентский заместитель главы японского внешнеполитического ведомства и мэр города. Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня 2019 года.

Источник: Лента.Ру

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