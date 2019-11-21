Путин пошутил о «президентских амбициях» депутата Чилингарова

21 ноября 2019     8
Путин пошутил о «президентских амбициях» депутата Чилингарова

Депутат Госдумы Артур Чилингаров рассмешил президента России Владимира Путина, случайно встав на его место на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Конфуз произошел, когда парламентарий перепутал пюпитры перед тем, как сказать речь.

«Рано еще!» — отреагировали собравшиеся на попытку Чилингарова встать за президентский пюпитр.

Глава государства в ответ улыбнулся, отмечает «РИА Новости».

«Надо присматриваться начинать!» — пошутил он.

21 ноября Путин вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства. Всего наград удостоились 47 человек. В том числе президент вручил звезды Героев России летчикам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить пассажирский лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. Также Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Источник: Газета Известия

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