Путин пошутил о «президентских амбициях» депутата Чилингарова

Депутат Госдумы Артур Чилингаров рассмешил президента России Владимира Путина, случайно встав на его место на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Конфуз произошел, когда парламентарий перепутал пюпитры перед тем, как сказать речь.

«Рано еще!» — отреагировали собравшиеся на попытку Чилингарова встать за президентский пюпитр.

Глава государства в ответ улыбнулся, отмечает «РИА Новости».

«Надо присматриваться начинать!» — пошутил он.

21 ноября Путин вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства. Всего наград удостоились 47 человек. В том числе президент вручил звезды Героев России летчикам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить пассажирский лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. Также Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Источник: Газета Известия