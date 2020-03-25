Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве

25 марта 2020     15
Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Путин призвал помочь устойчивой работе малого, среднего бизнеса, чтобы работники сохранили свои места.

«Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — сказал он.

В частности, глава государства отметил, что если малому бизнесу не удастся избежать банкротства, то саму процедуру нужно сделать необременительной.

С обращением к гражданам Путин выступил в среду, 25 марта. Как объяснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

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Источник: Газета Известия

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