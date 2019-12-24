Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти

24 декабря 2019     24
Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти

Основные элементы Конституции России менять не надо, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами для создания единой системы публичной власти. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять», — сказал глава государства на встрече с руководством Федерального Собрания. По мнению российского лидера, в стране должна быть создана единая система публичной власти.

«Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее в декабре Путин поделился мнением по изменениям Конституции. По его словам, менять основную часть главного закона страны или принимать новый документ не нужно. При этом пглава государства высказался за отмену в Конституции оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий.

Источник: Газета Известия

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