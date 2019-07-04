Путин предрек страдания всему миру от торговых разногласий США и Китая

Если США и Китай не смогут достичь согласия в вопросах торговли, то пострадает весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 4 июля.

«Вся мировая экономика пострадает, на 17% снизится мировая торговля к 2024 году, на 2% снизится мировой ВВП. Это будет плохо для всех, поэтому, мне кажется, нужно сделать всё, чтобы договоренности были достигнуты и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введение в одностороннем порядке тарифов должна быть прекращена», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в достижении Пекином и Вашингтоном взаимовыгодных договоренностей в вопросах торговли и добавил, что «нужно уметь договариваться».

Президент РФ отметил, что ему известна позиция китайских властей, которые, по его словам, проявляют «достаточно гибкости, для того чтобы выйти на договоренности».

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года, когда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, а Пекин ответил зеркальными мерами.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

26 июня глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности торгового соглашения на 90%. Позднее на саммите «большой двадцатки» глава Белого дома Дональд Трамп добавил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Пекином при условии, что она будет честной. В таком случае обе стороны смогут достичь «монументальных, замечательных» результатов.

Источник: Газета Известия