Путин прибыл в Псков для посещения 76-й воздушно-десантной дивизии

1 марта 2020     4
Путин прибыл в Псков для посещения 76-й воздушно-десантной дивизии

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где примет участие в памятных мероприятиях в день памяти воинов 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии. Об этом в воскресенье, 1 марта, говорится на сайте Кремля.

Глава государства возложит цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха и посетит часовню святого великомученика и победоносца Георгия. Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты.

После этого состоится беседа Путина с родственниками погибших воинов, вечером российский лидер посетит концерт, посвященный памяти десантников.

26 февраля в Москве прошли первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников.

20 лет назад в Аргунском ущелье в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

Источник: Газета Известия

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