Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

13 февраля 2020     13
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

В Конституции нужно зафиксировать индексацию пенсий, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны в четверг, 13 февраля.

Путин добавил, что есть расхождения во мнениях среди специалистов, «как и что нужно отфиксировать». Он предложил подождать, пока «специалисты скажут свое окончательное слово», и уже тогда выработать определенный подход.

«Но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой конституции», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин предложил внести поправки в Конституцию в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в Главном законе государства регулярную индексацию пенсий. Президент внес проект закона о поправках для рассмотрения в Госдуме 20 января.

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам. По ее словам, таким образом будет повышена юридическая защита пенсионеров и обеспечена стабильность социального стандарта.

Источник: Газета Известия

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