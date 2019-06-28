Путин пришел со своим термостаканом на ужин G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин пришел с белым термостаканом на торжественный ужин на саммите лидеров стран G20. Им же глава государства чокнулся с бокалом президента США Дональда Трампа после тоста премьер-министра Японии. «Кремлевский пул РИА» опубликовал видео в Twitter.

На кадрах видно, что у Путина в руках непрозрачный белый стакан с крышкой. Российский лидер отпивает из него и ставит на стол. Рядом с ним сидит Дональд Трамп, который пьет из стеклянного бокала напиток, похожий на колу, сообщает телеканал «360».

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Путин часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он постоянно пьет чай из этого термоса», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

Саммит G20 проходит 28–29 июня в японской Осаке. В ходе этого мероприятия российский президент уже успел встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее 28 июня организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча. В качестве аперитива подавали террин из морского окуня, овощное пюре, травы и съедобные цветы. Основным блюдом ланча был куриный галантин (разновидность рулета). Также на выбор было тофу с цветами цуккини, ризотто с листьями японской петрушки шисо и цветы настурции.

Источник: Газета Известия