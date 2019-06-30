Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 30 июня.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон», — цитирует его агентство «Интерфакс».

После встречи главы государств отправились на церемонию закрытия Вторых Европейских игр.

Ранее 30 июня Россия стала победителем соревнований по числу золотых медалей и по общему количеству наград.

Европейские игры, или Европиада, — это региональные международные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана — Баку. Тогда сборная России стала лидером в медальном зачете.

Источник: Газета Известия