Путин провел параллель между жесткостью мер и их эффективностью

Президент России Владимир Путин заявил, что чем жестче вынужденные меры принимаемые из-за коронавируса, тем они эффективнее.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Президент России Владимир Путин заявил, что чем жестче вынужденные меры принимаемые из-за коронавируса, тем они эффективнее.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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