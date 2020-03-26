Путин провел параллель между жесткостью мер и их эффективностью

Президент России Владимир Путин заявил, что чем жестче вынужденные меры принимаемые из-за коронавируса, тем они эффективнее.

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